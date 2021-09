PROVINCIA AUTONONOMA TRENTO * INIZIO ANNO SCOLASTICO – COMENIUS DI COGNOLA: BISESTI, « LA VOLONTÀ È CHE IL RITORNO IN CLASSE POSSA RAPPRESENTARE UNA RIPARTENZA, ALL’INSEGNA DELLA FIDUCIA »

Inizio dell’anno scolastico, fiducia e futuro le parole chiave. L’assessore all’istruzione al Comenius di Cognola. Obiettivo: un ritorno alla normalità.

L’assessore all’istruzione assieme alla Sovrintendente scolastica Viviana Sbardella hanno inaugurato l’anno scolastico 2021/2022 visitando questa mattina l’Istituto comprensivo Trento 2 “Comenius” di Cognola, e nel dettaglio la scuola secondaria di primo grado. Davanti agli studenti e alle loro famiglie al nuovo dirigente scolastico Carlo Zanetti e alla Sovrintendente scolastica, l’assessore ha evidenziato come per l’anno scolastico in partenza la Provincia autonoma ha investito molto con l’obiettivo di assicurare le lezioni in presenza.

La volontà, ha sottolineato l’assessore, è che il ritorno in classe possa rappresentare una ripartenza all’insegna della fiducia nel futuro e della normalità per studenti e famiglie. Famiglie che l’assessore ha voluto ringraziare per la pazienza avuta nel precedente anno scolastico caratterizzato dai continui cambiamenti di regole dovuti alla pandemia. Un ringraziamento è andato al personale scolastico per l’impegno recente e per quello per preparare il nuovo ritorno sui banchi.

L’auspicio ha sottolineato l’assessore è che si torni a parlare il più possibile di scuola, pur rispettando le regole sanitarie imposte dal Covid. E che si guardi al bene dei ragazzi che rappresentano il futuro della comunità trentina. La Sovrintendente Sbardella ha parlato dei progetti importanti sulle lingue della scuola, di come la Provincia li sostenga, a partire dal tedesco e di quanto sia importante ritrovarsi in presenza a scuola dopo un anno travagliato. Da assessore e Sovrintendente infine un augurio di buon anno scolastico a tutti, studenti, famiglie e personale della scuola.