PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * WELFARE: “ CONSIGLIO SANITARIO PROVINCIALE, FOCUS SULLA RIORGANIZZAZIONE “

Consiglio sanitario provinciale: focus sulla riorganizzazione.

La riforma della sanità trentina è stata condivisa nel pomeriggio di oggi dall’assessore alla salute, dal responsabile del dipartimento salute Pat Giancarlo Ruscitti e dai vertici Apss, il direttore sanitario Antonio Ferro e il direttore del servizio ospedaliero Pier Paolo Benetollo anche con i membri del Consiglio sanitario provinciale, di cui fanno parte i rappresentanti degli ordini professionali sanitari e della Consulta della salute.

Focus sui punti salienti della delibera già portata in Giunta per la pre-adozione qualche settimana fa, come l’ospedale policentrico e la riforma della medicina territoriale, ma anche sull’importanza delle risorse umane, sugli investimenti sul territorio e soprattutto la volontà di dare risposte sanitarie ai cittadini, in una visione più moderna e capillare del distretto, che superi le logiche del passato, puntando ad evitare il sovraffollamento degli ospedali di Trento e Rovereto e valorizzare le professionalità.

Dunque ospedali in rete che consentano di mettere insieme le diverse unità operative, funzionali ai bisogni del cittadino e attrattivi per i professionisti.

All’interno del momento di confronto gli ordini professionali hanno presentato un documento congiunto con alcune osservazioni da sottoporre ai rappresentanti istituzionali.