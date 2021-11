PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIOLENZA SULLE DONNE: SEGNANA, « UNA VOLTA CHE LE FRASI DIROMPENTI HANNO ESAURITO L’EFFETTO DI SCIOCCARE RESTANO I DRAMMI VERI, A CUI LA SOCIETÀ È CHIAMATA A RISPONDERE »

20:36 - 18/11/2021

L’assessore Segnana: “Chiedo rispetto per le donne e per le persone”. “Non desidero citare l’autore né ripetere il contenuto delle sue affermazioni, ma oggi ho appreso la notizia di un intervento sui social che, come donna, come madre e come pubblica amministratrice non posso accettare e che condanno assolutamente.

In un momento in cui la cronaca, ancora, ci propone immagini terribili di violenza perpetrata all’interno delle famiglie e nell’ambito delle relazioni personali, è inaccettabile leggere certi commenti che mortificano le donne e riducono i rapporti affettivi tra le persone a ben poca cosa. Chiedo rispetto a chiunque si avvicini ad una tastiera per dire la sua su temi che sono delicati e seri.

Perché una volta che le frasi dirompenti, anche quelle più volgari come quelle che ho letto oggi, hanno esaurito l’effetto di colpire o scioccare, restano i drammi veri a cui la società è chiamata a rispondere.

Voglio esprimere la vicinanza della Provincia autonoma di Trento a tutte le donne e agli uomini che leggendo quello che ho letto io si sono sentiti offesi. Voglio ribadire inoltre il mio personale impegno e quello dell’esecutivo provinciale perché si diffonda una cultura del rispetto di tutte le persone e in particolare delle donne; un rispetto che sia praticato nei comportamenti e nelle parole”: queste le parole dell’assessore provinciale Stefania Segnana per stigmatizzare un intervento sui social di cui si è avuta notizia oggi.