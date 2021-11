PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIOLENZA DI GENERE: « PRESENTAZIONE DEI DATI E SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA, LA CONFERENZA STAMPA IL 24/11 ALLE 11.00 »

17:14 - 22/11/2021

Violenza di genere: si presentano i dati e si sottoscrive il Protocollo.Conferenza stampa il 24 novembre alle 11 presso la Sala di rappresentanza del Consiglio regionale.

Si terrà mercoledì 24 novembre alle ore 11 presso la Sala di rappresentanza del Consiglio regionale in piazza Dante a Trento la conferenza stampa di presentazione dei dati sul fenomeno della violenza in Trentino relativi all’anno 2020. Contestualmente si terrà anche la sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere in provincia di Trento tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la provincia di Trento, la Procura della Repubblica di Trento, la Procura della Repubblica di Rovereto, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l’Università degli Studi di Trento.

Interverranno: l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana con la dirigente dell’UMSE Sviluppo rete dei servizi Miriana Detti, il commissario del Governo Gianfranco Bernabei, il procuratore di Trento Sandro Raimondi, il procuratore di Rovereto Aldo Celentano, il questore Alberto Francini, il comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Simone Salotti, il presidente del Consorzio dei Comuni Paride Gianmoena, il direttore generale f.f. dell’Apss Antonio Ferro e la prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università degli Studi di Trento Barbara Poggio.

L’accesso è consentito con certificazione verde-Green pass. La conferenza verrà trasmetta anche in diretta streaming all’indirizzo:

Si prega di inviare una mail per conferenza la propria presenza entro le ore 18 del 23 novembre all’indirizzo: