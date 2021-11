PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIABILITÀ: « STRADA STATALE DEL CAFFARO CHIUSA AL TRAFFICO TRA IL 26 E IL 29 NOVEMBRE, IN PROGRAMMA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA »

Strada statale del Caffaro chiusa al traffico tra il 26 e il 29 novembre.In programma lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa. Traffico deviato sulla SS 421 attraverso Passo Ballino o l’Altopiano della Paganella.

La Strada statale 237 del Caffaro rimarrà chiusa al traffico tra la località Ponte dei Servi e galleria Balandin dal 26 al 29 novembre prossimi per consentire la demolizione della parete rocciosa per un tratto dello sviluppo di circa 100 metri, in corrispondenza della curva al km 102,800 circa nel comune di Comano Terme. Ciò al fine di consolidare e riprofilare il versante roccioso immediatamente a monte della sede viaria.

Più in dettaglio la circolazione sul tratto stradale in questione verrà sospesa, per tutte le categorie di veicoli, indicativamente a partire dalle ore 8:30 di venerdì 26 novembre e fino al tardo pomeriggio di lunedì 29 novembre. Nei quattro giorni di chiusura della strada è prevista la demolizione controllata con esplosivo di oltre 4.000 metri cubi di roccia e, immediatamente a seguire, operando con continuità anche in orario notturno, si procederà alla rimozione del materiale di risulta dal brillamento ed alla sistemazione del piano viabile in modo da ripristinarne l’agibilità.

Durante il periodo di chiusura della SS 237 il traffico tra le Giudicarie Esteriori (Ponte Arche) e la valle dei Laghi sarà deviato attraverso la SS 421 (Ponte Arche – Passo Ballino, Riva del Garda) e la SS 45 bis, mentre per il collegamento con Trento e la val d’Adige potrà essere utilizzata anche l’alternativa della SS 421 attraverso l’Altopiano della Paganella e Mezzolombardo.