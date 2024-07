PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VALLELAGHI – LOCALITÀ CIAGO: «INCONTRO RAVVICINATO ORSO-BIKER, L’UOMO È STATO RINCORSO PER UNA DECINA DI METRI»

17.24 - mercoledì 17 luglio 2024

Vallelaghi, incontro ravvicinato orso-biker. Nella tarda mattina di oggi, attorno alle ore 11.30, un biker è stato inseguito da un orso mentre percorreva un sentiero in località Ciago, nella frazione di Vezzano, comune di Vallelaghi.

L’uomo, rincorso per qualche decina di metri dal plantigrado, è fuggito allontanandosi dall’animale. Sul posto è attualmente impegnato per i rilievi il personale forestale.

Foto archivio