PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * UNIVERSITÀ: BISESTI, « UNITN AL VERTICE DELLA CLASSIFICA 2021/2022, FONDAMENTALE INVESTIRE SU CONOSCENZA E FORMAZIONE »

Università di Trento in vetta, la soddisfazione della Provincia.L’assessore provinciale Mirko Bisesti: fondamentale investire su conoscenza e formazione.

Il Censis anche quest’anno ha posto l’Università di Trento al vertice della classifica 2021/2022 tra gli atenei medi, quelli cioè che contano tra 10.000 e 20.000 iscritti, con un punteggio pari a 97,3. Una notizia accolta con soddisfazione dall’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.

“La conferma del primo posto per l’Ateneo trentino rappresenta un motivo di orgoglio per il sistema formativo trentino nel suo complesso. Investire sulla conoscenza e sulla formazione rappresenta una priorità per la giunta provinciale, come dimostrato anche dalla spinta per la nascita di una facoltà di Medicina a Trento” sottolinea l’assessore Bisesti.

“Un’università di eccellenza come quella trentina – aggiunge ancora Bisesti – rappresenta uno strumento essenziale per poter affrontare con ancora maggior ottimismo e fiducia la fase di ripartenza dopo la pandemia. Avere giovani con una formazione di alto livello consente infatti di immaginare un futuro di innovazione e elevata progettualità. L’università inoltre è un volano di sviluppo alla crescita socio-economico-culturale di tutto il nostro territorio”. Per l’assessore Bisesti infine “visti gli ottimi risultati anche della scuola appena sanciti dall’Invalsi, si dimostra come il Trentino sia sempre più caratterizzato come un territorio dove la filiera dell’educazione sia al centro dello sviluppo del nostro territorio.”.