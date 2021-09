PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TUTOR SPORTIVO”: « SALGONO A 628 I PARTECIPANTI PER 56 DISCIPLINE, 6.000 LE ORE DI ATTIVITÀ FINANZIATE »

“Tutor Sportivo”, prosegue e si rafforza il progetto per sostenere gli “studenti atleti”. Salgono a 628 i partecipanti, per 56 discipline. In aumento anche le ore di tutoraggio messe a disposizione dalla Provincia: sono 6.000.

Prosegue con numeri in crescita, anche nell’anno scolastico 2021/2022, il Progetto Tutor Sportivo. Il tutor sportivo, figura chiave del progetto, ha il compito di sostenere, attraverso una rimodulazione delle attività scolastiche, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado che praticano attività agonistica con risultati di eccellenza. Nell’anno scolastico appena iniziato si registra è un aumento considerevole delle risorse dedicate: saranno infatti 6.000, pari a circa 11 cattedre, le ore di attività finanziate dalla Provincia autonoma di Trento per i tutor sportivi.

I dati sono stati illustrati nei giorni scorsi. Oltre agli assessori competenti hanno partecipato alla presentazione Roberto Ceccato, dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura, Viviana Sbardella, sovrintendente scolastica, e Paola Mora, presidente CONI Trento, mentre per la parte sportiva erano presenti Angelo Lorenzetti (ITAS volley) e Emanuele Molin (Aquila basket), Juan Moll (Trento calcio) e Giuseppe Chenetti (FISI).

Per ciò che concerne i dati, gli studenti ammessi al tutoraggio salgono da 497 (anno scolastico 2020/2021) a 628 (anno scolastico 2021/2022), mentre le discipline sportive rappresentate sono 56.

I criteri adottati per l’individuazione degli studenti meritevoli riguardano la prosecuzione dei progetti in continuità e il conseguimento di risultati in ambito nazionale (tra i primi 24) e internazionale.