PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TU COSA FARAI DA GRANDE?“: « FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNA SCELTA PER CRESCERE / LO SPOT REALIZZATO DA LUCIO GARDIN »

18:40 - 16/12/2021

“Scuola professionale, e hai il futuro in mano”: lo spot realizzato da Lucio Gardin. “Tu cosa farai da grande?”, il video su tv locali e social. Formazione professionale, una scelta per crescere.

“Se esci da una scuola professionale hai il futuro in mano”. Lo sanno i giovani trentini, diplomati negli istituti professionali del territorio, che “vedono” in anticipo quello che accadrà. Sono i protagonisti del simpatico spot realizzato dal comico e autore Lucio Gardin, che in forma semplice e accattivante sottolinea la qualità della formazione professionale trentina e il valore di una scelta che, letteralmente, può garantire certezza di futuro, di crescita professionale e di vita per chi la pratica.

Lo spot promosso dalla Provincia autonoma di Trento, realizzato da Gardin, è disponibile nella programmazione delle televisioni locali, Rttr e Trentino tv, e sui social della Provincia. Una risorsa per dare ulteriore visibilità alla formazione professionale, che rappresenta un’importante offerta nell’ambito del sistema di istruzione trentino, sulla quale l’Amministrazione provinciale ha confermato attenzione e investimenti.

“Le nuove richieste di lavoro – ricorda Gardin nello spot – riguardano soprattutto mestieri che nascono negli istituti professionali”. Dunque “un futuro certo e un lavoro creativo sono possibili”: “E tu – conclude – cosa farai da grande?”.

La formazione professionale in Trentino è presente su tutto il territorio provinciale con numerosi indirizzi e settori di specializzazione costantemente aggiornati alle richieste del mondo produttivo.

Per quanto riguarda l’anno formativo 2022-2023, le iscrizioni saranno possibili dal 4 al 28 gennaio 2022 nelle modalità previste.