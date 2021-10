PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “THE CHAMPAGNE E SPARKLING WINE CHAMPIONSHIP”: ZANOTELLI, « 22 ORI E 50 ARGENTI, RICONOSCIMENTI CHE CONFERMANO IL GRANDE VALORE DEL TRENTODOC »

Trentodoc, record di medaglie. I complimenti dell’assessore Zanotelli. Ventidue ori e cinquanta argenti. Il Trentodoc ha fatto incetta di medaglie, diventando la bollicina italiana più premiata nell’ambito del prestigioso concorso internazionale “The Champagne & Sparkling Wine Championship”. Parole di orgoglio e soddisfazione vengono espresse dall’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli: “Questi riconoscimenti confermano ancora una volta il grande valore del Trentodoc, che si afferma come vero ambasciatore delle bollicine di montagna.

L’impegno, la passione e la competenza dei coltivatori e delle loro case spumantistiche sono ingredienti fondamentali che hanno consentito a ben 26 realtà del nostro territorio di raggiungere un risultato tanto lusinghiero. Un risultato che evidenzia il carattere distintivo e l’assoluta qualità del metodo classico trentino, espresso attraverso le diverse etichette.

Con la propria filiera tradizionale, il Trentodoc rappresenta peraltro un’attrattiva importante anche sotto il profilo turistico, perché consente di far assaporare agli ospiti i valori autentici della nostra terra, che vanta una tradizione spumantistica secolare. Ci sono ulteriori potenzialità di crescita e le medaglie che il Trentino ha conquistato saranno di stimolo per migliorare ulteriormente le produzioni”. Un ringraziamento va anche all’Istituto Trentodoc che supporta e coordina le attività di valorizzazione in un’ottica di sistema della filiera.