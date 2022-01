PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TGR RAI: FUGATTI, « GARANTIRE TERZA EDIZIONE DAL CAPOLUOGO, CHIEDEREMO AL GOVERNO ED AI VERTICI DI NON FARE NESSUN PASSO INDIETRO NELL’INFORMAZIONE REGIONALE »

18:05 - 9/01/2022

Fugatti: “TgR, terza edizione da garantire”. “Chiederemo ufficialmente ai vertici Rai di non fare nessun passo indietro nell’offerta informativa regionale”. Lo dichiara il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che, anche in veste di presidente della Regione Trentino Alto Adige Suedtirol ribadisce la necessità di mantenere un’offerta diffusa e unitaria a servizio del territorio regionale.

“Il mantenimento delle finestre informative locali è un presidio importantissimo per ciascuna realtà regionale italiana – commenta Fugatti – e proprio dal servizio pubblico, a prescindere da ragionamenti di tipo economico ed organizzativo, ci si dovrebbe aspettare uno sforzo speciale per mantenerlo. Scriverò in tal senso una richiesta ufficiale alla Rai ed al Governo a garanzia del mantenimento della copertura informativa su tutto il territorio regionale”.