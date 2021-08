PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TERRAZZAMENTI AGRICOLI TRADIZIONALI: « AL VIA IL BANDO PER IL RECUPERO, LE DOMANDE DAL 16 AGOSTO AL 15 OTTOBRE ANCHE VIA EMAIL »

Bando per il recupero dei terrazzamenti agricoli tradizionali: come presentare la domanda. Dal 16 agosto al 15 ottobre anche via email.

Parte il 16 agosto la presentazione delle domande di contributo previste dal Bando 2021 per interventi di recupero e ripristino di muretti a secco e terrazzamenti agricoli tradizionali, a valere sul Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio, secondo quanto stabilito da una delibera di Giunta approvata recentemente su proposta dell’assessore all’urbanistica e ambiente. Possono richiedere il contributo, lo ricordiamo, solo privati, ovvero persone fisiche o aziende agricole e altre imprese che siano proprietari di muretti a secco in tutto il territorio trentino, e che intendono effettuare lavori di recupero e ripristino. Per i territori della Valle di Cembra e della Val di Gresta iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionale è riservato un diritto di precedenza.

Le domande possono essere presentate a partire dal 16 agosto 2021 e fino al 15 ottobre 2021, con le seguenti modalità:

– trasmissione a mezzo posta elettronica (certificata e non) esclusivamente alla casella [email protected];

– trasmissione al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;

– presentazione della domanda cartacea mediante consegna a mano presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a Trento in via Mantova, 67 dalle ore 9 alle ore 12, o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio.

La documentazione da presentare è rinvenibile al seguente link: