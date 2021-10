PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TERRA TRENTINA”: « LE CICLOVIE DEL NOSTRO TERRITORIO, A BREVE NELLE CASE DEGLI ABBONATI IL TERZO NUMERO DEL 2021 DELLA RIVISTA ISTITUZIONALE »

Le Ciclovie della nostra provincia in “Terra Trentina”. A breve nelle case degli abbonati il terzo numero del 2021 della rivista istituzionale.

La rete ciclopedonale trentina si sviluppa per circa 440 km, di cui quasi 300 sono ciclabili protette e 140 km promiscui, come strade interpoderali, comunali o provinciali generalmente urbane a basso traffico; 13 sono poi le Ciclovie che percorrono le valli del Trentino: la loro lunghezza varia dai 9 km della Val di Ledro ai 105 km dell’Adige. Ne fanno parte anche i ciclo parcheggi, i bicigrill, le aree di sosta, i parcheggi di interscambio, 250 ponti e sottopassi e anche manufatti, come muri, scogliere, terre armate. Di tutto questo ne dà conto lo speciale di “Terra Trentina”, il periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo.

Nel terzo numero del 2021, che sarà a breve nelle case dei suoi abbonati, spazio anche ai contributi per il settore vitivinicolo ed enoturistico, al maltempo di questa estate, ai muri a secco, ai premi dati ai vini trentini e all’agricoltura biologica, ai boschi, alle sorgenti carsiche con il convegno di speleologia, al Santuario di San Romedio. In sommario come sempre i contributi tecnici e scientifici curati dalla Fondazione Edmund Mach con la Drosophila suzukii e i vini resistenti. Completano il numero le rubriche, fra cui l’agricoltura 2.0 e i progetti digitali di contadini e agricoltori, l’economia circolare, l’orto, cibo e salute, saperi e sapori.

Per sfogliare la rivista: