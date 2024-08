PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TEMPORALI IN ARRIVO: «ALLERTA GIALLA DALLE 14.00 DI OGGI FINO ALLE 8.00 DI GIOVEDÌ 8 AGOSTO»

14.01 - mercoledì 7 agosto 2024

Temporali in arrivo. Allerta ordinaria (gialla) dalle 14 di oggi fino alle 8 di domani, giovedì 8 agosto, su tutto il territorio provinciale

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) dalle ore 14 di oggi e fino alle 8 di domani, giovedì 8 agosto, su tutto il territorio provinciale. Nelle prossime ore e soprattutto al pomeriggio sera di oggi, mercoledì 7 agosto, potranno svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi, quasi stazionari o in lento moto verso sud-est. I temporali risulteranno più diffusi ed intensi al tardo pomeriggio sera quando, su aree ristrette, saranno possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo, grandine di piccole o medie dimensioni, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni. Le precipitazioni sono attese esaurirsi rapidamente in serata o tarda serata.

A seguito delle previsioni meteo e idrauliche, considerata anche la presenza sul territorio provinciale di alcune situazioni di criticità idrogeologica e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, criticità dovute principalmente a:

erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide;

forti raffiche di vento, grandine, fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Si comunica alla popolazione la necessità di:

porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli ed in caso di necessità cercare adeguato riparo;

evitare di immettersi in aree o luoghi che possano presentare condizioni anomale o di pericolo;

evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (ad esempio: conche e sottopassi), alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti;

evitare di sostare sotto alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici o strutture provvisorie con coperture o installazioni instabili;

evitare i luoghi dove è possibile anche l’innesco di incendi a causa della caduta di fulmini.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).