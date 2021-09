PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * STRUTTURE ALPINISTICHE E SENTIERISTICA: « UN MILIONE DI EURO PER FINANZIARE TUTTE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE »

Strutture alpinistiche e sentieristica: ulteriori risorse per finanziare tutte le domande di contributo presentate. I contributi previsti per imprese ed associazioni che hanno già presentato istanza.

Un provvedimento proposto dall’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e approvato dalla Giunta provinciale nella seduta odierna consente una nuova ripartizione di risorse già previste dall’assestamento di bilancio. La deliberazione approvata ieri, con l’assegnazione di oltre 1 milione di euro riferiti alla legge provinciale che prevede contributi per rifugi e sentieristica, permette di finanziare tutte le domande pervenute, dall’anno 2020 fino a maggio 2021.

I contributi riguardano interventi effettuati da imprese o associazioni per ampliamento, ristrutturazione, adeguamenti idrici ed elettrici, nonché acquisto di arredi ed attrezzature in bivacchi e rifugi alpini e per la manutenzione straordinaria dei tracciati alpini.