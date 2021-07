PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SICUREZZA: “ INCONTRO SOTTOSEGRETARIO SCALFAROTTO – FUGATTI, GRANDE ATTENZIONE SI TERRITORI “

Il presidente: “Dal Governo grande attenzione al Trentino”. Fugatti all’incontro con il sottosegretario all’Interno Scalfarotto

“Voglio ringraziare il sottosegretario Ivan Scalfarotto per la sua visita. Una presenza di alto livello istituzionale che rappresenta un’ulteriore prova dell’importanza che il Governo sta dando al Trentino, visto l’arrivo, nel nostro territorio, di due sottosegretari all’Interno in meno di una settimana”. Così Maurizio Fugatti ha salutato l’arrivo di Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero dell’Interno, venuto in Trentino a pochi giorni di distanza da Nicola Molteni. A Trento, Scalfarotto ha partecipato assieme a Fugatti all’incontro nella sede del commissariato del governo con i vertici delle forze dell’ordine e delle autorità preposte alla sicurezza in Trentino, i sindaci e i rappresentanti delle categorie economiche.