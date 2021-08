PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZIO CIVILE: « PUBBLICATI 42 PROGETTI CON 71 POSTI, L’AVVIO SARÀ IL PRIMO OTTOBRE »

Il servizio civile rilancia: nuovi progetti per chi vuole sperimentarsi. Sono stati pubblicati 42 progetti con 71 posti.

Il servizio civile è un’opportunità a disposizione delle ragazze e dei giovani con età compresa tra 18 e 28 anni; parteciparvi significa mettersi alla prova, acquisire competenze, crescere e prepararsi al mondo del lavoro. In questi giorni sono stati pubblicati 42 progetti con 71 posti, l’avvio di questi percorsi sarà il 1° ottobre 2021. Sul sito del servizio civile universale provinciale si possono individuare i progetti a seconda dell’ambito di attività, della localizzazione, dell’organizzazione proponente e anche della durata, visto che i progetti di servizio civile variano 3 a 12 mesi. Ci si può candidare ad un solo progetto, il compenso è di 600 euro al mese, l’impegno previsto è di 30 ore a settimana.

Il sito del servizio civile provinciale universale (link) riporta per ogni progetto una scheda con i dati di contatto e due documenti: il progetto vero e proprio, nella versione completa, e la scheda di sintesi, che riassume gli elementi essenziali della proposta.

Si consiglia comunque di prendere contatto con le singole organizzazioni proponenti, che mettono a disposizione una persona per fornire tutte le spiegazioni e le informazioni a chi è interessato/a. Anche la data di chiusura della raccolta delle candidature è fissata da ogni singola organizzazione (c’è tempo all’incirca fino al 10 settembre).

Vengono inoltre proposti 4 momenti di informazione e supporto per chi è interessato a fare il servizio e per chi intende scegliere un progetto e candidarsi.

Ogni incontro si propone di fornire le informazioni necessarie per scegliere il proprio progetto e per affrontare dignitosamente il colloquio di valutazione attitudinale. Si parlerà di cosa è il servizio civile, come è fatto un progetto, come lo si legge, come si sceglie, quali richieste vengono poste a chi intende candidarsi ecc.

Le date e gli orari sono questi:

lunedì 30 agosto, ore 11:00;

martedì 31 agosto, ore 21:00;

mercoledì 1 settembre, ore 14:00;

giovedì 2 settembre, ore 18:00.

Tutti gli incontri si svolgono on line: le credenziali di accesso sono sul sito SCUP: www.serviziocivile.provincia.tn.it

Info

Eventuali novità o aggiornamenti su www.serviziocivile.provincia.tn.it o tramite la pagina Facebook “WeSCUP il servizio civile trentino” e il profilo Instagram: #SCUPTrento.

Per ogni chiarimento relativo al servizio civile in generale, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per dare supporto all’iscrizione e candidatura è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio civile della Provincia: via Grazioli n.1 a Trento: [email protected]; tel. 0461 493 100.