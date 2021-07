PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE: « MARTEDÌ 27 AL MUSE IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ, ASSEMBLEA ANNUALE CON CENTINAIA DI GIOVANI »

Servizio civile provinciale, martedì 27 al Muse il punto sull’attività.Assemblea annuale con centinaia di giovani, nel pomeriggio porte aperte ai giornalisti.

Due volte all’anno tutti i giovani in servizio civile sul territorio provinciale sono invitati all’assemblea provinciale, che ha lo scopo di consentire loro di conoscersi e ri-conoscersi, oltre a discutere sull’andamento dell’importante esperienza giovanile.

Martedì 27 luglio gran parte del 270 giovani attualmente in servizio civile si ritroverà per l’assemblea estiva. Considerando la fase ancora segnata dalla pandemia, tutto l’evento si svolgerà all’aperto. Al mattino ci sarà un grande gioco nella location di alcuni importanti e prestigioso cortili dei palazzi del centro storico di Trento.

Il pomeriggio sarà occupato da un confronto presso il giardino del Muse aperto alla stampa. Si invitano i colleghi giornalisti a intervenire nell’orario 13-17 presso il Museo delle scienze. Referente per il progetto è Giampiero Girardi, direttore dell’Ufficio Servizio Civile della Provincia, che con l’occasione traccerà un bilancio dell’attività passata e indicherà le traiettorie future del Servizio civile provinciale. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.