PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITÀ – LEDRO: « IN AGOSTO NUOVO MEDICO DI MEDICINA GENERALE, SI FERMERÀ PER ALCUNI MESI IN ATTESA DI UN INCARICO DEFINITIVO »

Ledro, in arrivo un medico di medicina generale. A Ledro nel mese di agosto arriverà un nuovo medico di medicina generale che si fermerà per alcuni mesi, in attesa di un incarico definitivo. Quindi da lunedì 2 agosto l’ambulatorio di medicina generale continuerà ad essere operativo e disponibile per la comunità. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha ricevuto la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte di un professionista che, per i primi giorni di attività, sarà affiancato dai colleghi del servizio di continuità assistenziale.

Gli assistiti della zona avevano espresso timori per la scadenza dell’incarico al medico che presta servizio in zona. Una risposta arriva ora dalle istituzioni, pur nella nota carenza di professionalità che rende difficile il reperimento di medici di medicina generale.

“Siamo consapevoli che si tratta di una soluzione temporanea, ma la disponibilità del dottore, che tengo a ringraziare personalmente, ci consente di non lasciare scoperta la zona di Ledro e di dare agli assistiti un medico di riferimento. Nel frattempo stiamo lavorando per trovare una soluzione definitiva, vorrei rassicurare i cittadini che le loro necessità sono all’attenzione sia dell’Azienda Sanitaria sia della Provincia: purtroppo la carenza di medici è una problematica nota che stiamo affrontando con tutte le possibili soluzioni, che puntano soprattutto al potenziamento dei servizi sanitari territoriali. I presidi medici nei territori di montagna hanno tutta la nostra attenzione”, ha detto l’assessore alla salute Stefania Segnana.