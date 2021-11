PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SALUTE: « PRESENTATA OGGI LA CAMPAGNA “LILT FOR MEN – PERCORSO AZZURRO”, PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI MASCHILI »

Il vicepresidente Tonina: “ La Lilt si conferma un punto di riferimento per la comunità”.Presentato oggi la campagna “LILT for Men – Percorso azzurro”.

La Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori – Associazione Provinciale di Trento, ha presentato oggi “LILT for Men – Percorso Azzurro”, campagna di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili. Alla presentazione, presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro a Trento, ha portato i saluti della Giunta provinciale e dell’assessore alla salute Stefania Segnana, il vicepresidente Mario Tonina. “La Lilt – ha sottolineato Tonina – si conferma un punto di riferimento per la comunità e una presenza importante per molti nostri concittadini.

Lo è stata, con la sua articolazione sul territorio, anche durante il periodo più difficile della pandemia. Desidero quindi ringraziare i volontari che aderiscono all’organizzazione, e anche il suo presidente Mario Cristofolini, per l’incessante opera di informazione e sensibilizzazione attorno ai temi della prevenzione e della diagnosi precoce in campo oncologico che assicurano da molti anni. Anche per questo voglio confermare il supporto alle attività della Lilt da parte della Provincia autonoma di Trento”.

La campagna presentata oggi prevede visite e consulenze gratuite su prenotazione e fino a esaurimento posti per tutto il mese di novembre. Si possono contattare le delegazioni Lilt sul territorio, riportate su www.lilttrento.it , o la sede di Trento, componendo il numero 0461 – 922733.

“Se in Trentino – ha concluso Tonina – è così importante la presenza e il radicamento del volontariato, rappresentato in questa occasione dalla Lilt, lo dobbiamo anche all’autonomia speciale che caratterizza lo status istituzionale del Trentino e permea la comunità”.

Lilt è presente, oltre che a Trento, a Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cavedine, Cles, Mezzano, Pergine Valsugana, Rovereto e Tione.

Paolo Piccoli, presidente del Consiglio comunale di Trento, ha portato i saluti dell’amministrazione cittadina. Alla presentazione della campagna, in cui si è parlato anche di un’ulteriore iniziativa di comunicazione attraverso il video, hanno partecipato anche i responsabili delle strutture di Apss che collaborano con la Lilt.