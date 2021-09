PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * #RIPARTITRENTINO: « CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, DOMANDE ENTRO LE 12.00 DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE »

Contributi a fondo perduto, domande entro le 12 di domani.La misura di #RipartiTrentino per chi ha subito gravi perdite a causa del Covid.

Scade domani alle ore 12.00 il termine per presentare le domande di contributo a fondo perduto 2021, la misura di sostegno di #RipartiTrentino riservata agli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia Covid-19. Con tale provvedimento l’amministrazione provinciale punta a perfezionare la risposta rispetto al fabbisogno degli operatori dei settori economici trentini, nell’ambito del piano di interventi e sostegni per favorire la ripartenza del Trentino dopo l’emergenza pandemica.

La misura consente di accedere anche al Fondo Montagna nazionale. Si invitano pertanto tutte le imprese turistiche della montagna che esercitano la propria attività in un comprensorio sciistico (“imprese turistiche della montagna”) ad inoltrare la domanda avvalendosi della piattaforma informatica disponibile sul sito .