PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * #RIPARTITRENTINO: « CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021, SCADENZA AGGIORNATA AL 15 SETTEMBRE PER GLI AIUTI AGLI OPERATORI DANNEGGIATI DAL COVID »

#RipartiTrentino, scadenza aggiornata per gli aiuti agli operatori danneggiati dal Covid. Contributi a fondo perduto 2021: il nuovo termine per le domande è il 15 settembre 2021.

Scadenza aggiornata al 15 settembre 2021, alle ore 12.00, per presentare le domande di contributo a fondo perduto 2021, la misura di sostegno di #RipartiTrentino riservata agli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia Covid-19. Lo ha disposto la Giunta provinciale con delibera proposta dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, d’intesa con l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo. Con la decisione, l’Amministrazione punta a perfezionare la risposta rispetto al fabbisogno degli operatori dei settori economici trentini, nell’ambito del piano di interventi e sostegni per favorire la ripartenza del Trentino dopo l’emergenza pandemica.

Il provvedimento tiene conto dell’evoluzione delle domande per i contributi a fondo perduto finora pervenute e in corso di perfezionamento, nonché della finalità di garantire un ulteriore lasso temporale agli operatori economici che intendono presentare domanda.

Da ultimo si ricorda che la misura consente di accedere anche al Fondo Montagna nazionale. Si invitano pertanto tutte le imprese turistiche della montagna che esercitano la propria attività in un comprensorio sciistico (“imprese turistiche della montagna”) ad inoltrare la domanda avvalendosi della piattaforma informatica disponibile sul sito