PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RIENTRO A SCUOLA: « OGGI L’INCONTRO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI E FORMATIVI, VERTICE SUI DETTAGLI ORGANIZZATIVI »

Vertice sui dettagli organizzativi per il rientro in classe. Rientro a scuola: oggi l’incontro con i dirigenti scolastici e formativi.

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi l’incontro operativo, organizzato dal Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di Trento, con tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative trentine per definire i dettagli organizzativi in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico. Misure di prevenzione e contenimento del virus, green pass, mensa e normative sono stati gli argomenti principali trattati nel confronto in cui i tecnici hanno chiarito le regole da adottare in vista della ripresa delle attività scolastiche. Come è noto, tutti gli sforzi sono orientati a garantire la didattica in presenza, per questo motivo è stata ribadita l’importanza dell’adozione di tutte le misure possibili per impedire la diffusione del virus.

L’inizio della scuola è imminente e la macchina organizzativa è in funzione a pieno regime. Proprio per confrontarsi sulle regole da adottare nel nuovo anno scolastico, il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, ha organizzato oggi una riunione alla quale hanno partecipato tutti i dirigenti scolastici e formativi delle scuole trentine di ogni ordine e grado.

Nell’introdurre l’incontro, il dirigente generale Roberto Ceccato ha ringraziato i 5 dirigenti scolastici che hanno maturato il diritto alla pensione e ha dato il benvenuto ai nuovi dirigenti. Nel corso dell’incontro il dirigente provinciale ha ripercorso gli atti di recente adozione, l’ultima ordinanza provinciale in tema di misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica e le ultime delibere adottate. Ceccato ha poi posto l’accento sulla delibera con la quale si sono stabiliti i criteri per la ripartizione della dotazione organica aggiuntiva. “Con la delibera di venerdì scorso – ha detto il dirigente – abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione incrementando le risorse a disposizione delle scuole”.

Durante la riunione è stata poi anticipata l’imminente uscita di una nota esplicativa sui Bisogni Educativi Speciali e, in tema di Green Pass, è stato confermato che la questione riferita alla facilitazione del controllo del certificato verde, in particolare per il personale vaccinato, potrà essere risolta solo in sede ministeriale. “Allo stato attuale – ha sottolineato Ceccato – non verranno infatti raccolti dati relativi al periodo di validità della certificazione”.

Ha concluso l’incontro la dirigente del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola Francesca Mussino che ha confermato che, in assenza di possesso del Green Pass, non c’è presa di servizio valida e che, sempre in mancanza dello stesso, l’assenza dal servizio è considerata ingiustificata e priva di retribuzione.