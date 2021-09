PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PROGETTO “REBUILD“: « LA PAT CAPOFILA, PER TRE GIORNI DELLA PROSSIMA SETTIMANA SARANNO IN TRENTINO I 10 SINDACI DELLE MUNICIPALITÀ LIBICHE »

Lunedì in Sala Depero il punto sul progetto europeo “REBUILD”.La Provincia autonoma è capofila. In Trentino i sindaci libici coinvolti.

Il progetto europeo “REBUILD” di cui è capofila la Provincia autonoma di Trento rappresenta una importante occasione di valorizzazione dell’esperienza del Trentino in materia di autogoverno e sviluppo territoriale sostenibile nell’ambito del consolidamento democratico in Libia. Per tre giorni della prossima settimana saranno in Trentino i 10 sindaci delle municipalità libiche coinvolte nel progetto.

Per fare il punto sul progetto con i referenti della Provincia autonoma di Trento e con i sindaci libici coinvolti, è previsto un punto stampa in Sala Depero alle 10.15.