PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * POLITICHE SOCIALI: « PERSONE IN ESECUZIONE PENALE E DONNE VITTIME DI VIOLENZA, ARRIVANO I BANDI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI »

Persone in esecuzione penale e donne vittime di violenza: arrivano i bandi per l’affidamento dei servizi. Approvati oggi dalla Giunta provinciale, hanno durata di 36 mesi; domande dal 21 settembre al 25 ottobre.

Dal 21 settembre al 25 ottobre 2021 si potrà presentare domanda per partecipare ai bandi relativi all’affidamento dei servizi in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e di tutela delle donne vittime di violenza. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, dettando le linee guida per l’affidamento di questi servizi, in scadenza al prossimo 31 dicembre 2021; proprio a fine anno scadrà anche il percorso previsto per le domande di autorizzazione e di accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale.

Nelle procedure di valutazione per la definizione della natura non economica di questi servizi, è stata coinvolta anche la Fondazione De Marchi, unitamente al Servizio Politiche Sociali provinciale, viste le specificità dei destinatari e la tipologia degli interventi previsti.

I bandi, che decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2021 e avranno durata di tre anni, prevedono il contributo a copertura delle sole spese ammissibili.

Questi i servizi approvati: “Centro antiviolenza”, “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”, “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale”, “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti presso la casa circondariale di Spini di Gardolo”.

Info

Per informazioni relative ai bandi è possibile rivolgersi all’UMSE Sviluppo rete dei servizi provinciale: [email protected]

Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale: www.trentinosociale.provincia.tn.it dal giorno 21 settembre 2021 fino al 25 ottobre 2021.