PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PNRR: « CANDIDATURE ON-LINE PER ENTRARE NELLA “TASK FORCE” CHE SNELLIRÀ LE PROCEDURE, I 19 ESPERTI SUPPORTERANNO LA PAT ED I COMUNI »

18:34 - 2/12/2021

Pnrr, candidature online per entrare nella “task force” che snellirà le procedure. I diciannove esperti supporteranno la Provincia e i Comuni. Per iscriversi su “inPA” c’è tempo fino al 6 dicembre.

Sono aperte le candidature per la selezione di 19 esperti con diversi profili professionali che si occuperanno della semplificazione e dell’accelerazione dell’attività amministrativa per conto della Provincia autonoma di Trento e dei Comuni, nell’ambito del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Governo italiano per rilanciare il sistema Paese. L’obiettivo è di snellire in primis le gare d’appalto, che sono il primo mattone sul quale poter poi costruire gli ulteriori interventi di semplificazione. Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati sul portale nazionale “inPA” (LINK) e i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono ora candidarsi.

Per la riuscita del progetto è fondamentale contare su professionisti di sicura esperienza. Sono richieste figure professionali nel settore degli appalti (giuristi ma anche tecnici), in quello urbanistico-ambientale (ingegneri civili, ambientali, architetti, geometri), in quello energetico (ingegneri elettronici/elettrotecnici/energetici) nonché esperti nel campo della digitalizzazione (ingegneri informatici/comunicazione). Un ulteriore gruppo di professionisti con conoscenze specifiche nella programmazione degli interventi, nel monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici e con esperienza in partenariato pubblico/privato affiancherà invece centralmente la dirigenza provinciale che sarà chiamata a coordinare, misurare e rendicontare tutte le attività.

Il reclutamento avviene esclusivamente attraverso il portale nazionale “inPA” e le candidature devono pervenire entro le ore 14 del 6 dicembre 2021. Poiché non ci saranno altre modalità di selezione, diventa fondamentale registrarsi e compilare il proprio profilo sul portale online. Quanti aderiranno all’avviso saranno inclusi in un elenco di nominativi che verrà restituito agli uffici provinciali, i quali procederanno, previo colloquio selettivo, all’individuazione dei soggetti cui proporre la collaborazione.

Eventuali informazioni possono essere richieste ai numeri telefonici 0461 496376, 0461 496249 e 0461 496269.