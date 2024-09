PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PLANTIGRADI: «VEZZANO, ORSO INVESTITO DA UN’AUTO»

10.54 - sabato 7 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Vezzano, orso investito da un’auto. Nella tarda serata di ieri si è verificato uno scontro tra un’automobile e un orso lungo la SS45bis della Gardesana Occidentale, all’altezza del Vecchio Mulino nel comune di Vallelaghi. Il mezzo ha riportato numerosi danni ma fortunatamente non risultano feriti, mentre l’animale è scappato a seguito dell’impatto.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari e una squadra specializzata del Corpo forestale trentino. In mattinata l’unità cinofila ha ricostruito la traccia del plantigrado e raccolto qualche campione biologico che potrà essere utile per la sua identificazione genetica. La traccia seguita per alcune centinaia di metri dimostra che l’animale si è allontanato verso il bosco.