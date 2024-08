PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PLANTIGRADI: «I PICCOLI DELL’ESEMPLARE KJ1 NON SONO MORTI E VENGONO MONITORATI»

14.19 - mercoledì 7 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orsa KJ1, i piccoli non sono morti. I piccoli dell’esemplare KJ1 non sono morti e vengono monitorati.

Tra i post comparsi sui social dopo la rimozione dell’orsa pericolosa, alcuni riportano notizie errate che puntano solo a raccogliere click, commenti e reazioni degli utenti. Tra questi, alcuni riguardano i piccoli dell’orsa: come riportato in un comunicato stampa pubblicato ieri, il Corpo forestale trentino ha attivato un monitoraggio ad hoc, secondo le specifiche linee guida. Le poche segnalazioni di avvistamento di questi animali sono per ora sintomo di elusività.

*

Foto archivio Pat