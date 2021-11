PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PATTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: « LA CERIMONIA INTEGRALE SARÀ TRASMESSA SU TRENTINO TV, L’11/11 ALLE 20.40 »

Patto per lo sviluppo sostenibile, la cerimonia integrale su Trentino TV.La sottoscrizione lo scorso 5 novembre in Sala Depero, alla presenza dl vicepresidente della Provincia Mario Tonina.

Sarà trasmessa integralmente su Trentino Tv domani, 11 novembre 2021, alle ore 20.40, la cerimonia di sottoscrizione del Patto per lo sviluppo sostenibile, avvenuta venerdì scorso nella Sala Depero del palazzo della Provincia alla presenza del vicepresidente Mario Tonina, dei rappresentanti della società civile e dei principali attori territoriali coinvolti, fra cui organizzazioni economiche, ordini professionali, università e enti di ricerca, parchi naturali.

Il tutto nell’ambito di un vero e proprio Forum per un Trentino sostenibile a cui hanno partecipato fra gli altri la delegata del Ministero per la Transizione Ecologica Anna Bombonato e i dirigenti provinciali maggiormente interessati nell’elaborazione della Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile.

Protagonisti, quindi, gli scenari futuri che daranno concreta attuazione alla strategia, con specifici obiettivi individuati e l’indicazione puntuale delle azioni da adottare. Le evidenze emerse dal Forum sono ora disponibili al pubblico per la visione integrale anche grazie alla trasmissione di domani in Tv.