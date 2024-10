PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORSO: «NESSUN ESITO DALLE ANALISI GENETICHE SUI REPERTI DEL BLEGGIO»

17.41 - martedì 29 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orso, nessun esito dalle analisi genetiche sui reperti del Bleggio. I laboratori della Fondazione Edmund Mach hanno comunicato che le analisi genetiche sui reperti raccolti nel luogo del contatto fisico tra l’orso e un fungaiolo, avvenuto sabato 19 ottobre nel comune di Bleggio Superiore, non hanno prodotto risultati. Non è stato pertanto possibile in questo caso attribuire con certezza l’evento ad uno specifico plantigrado.

Si ritiene che a questo abbia potuto contribuire da un lato l’esiguità dei campioni organici recuperati sul posto, dall’altro la forte umidità del contesto dove sono avvenuti i fatti. Si tratta comunque di uno scenario che, come noto, può verificarsi ogni volta che si procede all’analisi genetica di campioni organici provenienti da contesti ambientali difficili. Prosegue intanto l’attività di monitoraggio intensivo a cura dell’Amministrazione provinciale, al fine di garantire l’applicazione di tutte le misure gestionali possibili a tutela della pubblica sicurezza.

*

Foto di archivio