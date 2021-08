PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * NELLO MUSUMECI: « IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA DOMANI IN TRENTINO, INCONTRERÀ I VERTICI PAT E PROTEZIONE CIVILE »

Domani in Trentino il governatore della Sicilia Nello Musumeci. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sarà domani in Trentino per incontrare i vertici istituzionali della Provincia autonoma di Trento e della Protezione civile. La visita nasce dal recente impegno dei corpi dei Vigili del fuoco che hanno operato per oltre due settimane in Sicilia per contrastare gli incendi che hanno colpito l’isola.

Musumeci, dopo un incontro con il presidente della Provincia nel palazzo di Piazza Dante, si recherà, verso le 9.40, presso la caserma di Vigili del fuoco di Trento, in Piazza Centa. Successivamente si sposterà a Lavis, dove ha sede l’Unità Logistica Operativa della Protezione civile per incontrare e ringraziare gli uomini, circa una sessantina, che sono intervenuti in Sicilia.

Chiuderà la sua trasferta in Trentino alle 18.00, presso la Caserma dei Vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, proprio da dove era partita la missione di soccorso siciliana.

Per i giornalisti e gli operatori dell’informazione è previsto un breve punto stampa con il governatore Musumeci alle ore 11.15, circa, presso la Caserma dei Vigili del fuoco di Trento. Per poter accedere è necessario essere muniti di Green Pass.