PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MUSEO RETICO: « ARCHEOLOGI PER UN GIORNO E ARCHEOTREKKING, APPUNTAMENTO A SANZENO IL 21 E 23 LUGLIO »

Archeologi per un giorno e archeotrekking al Museo Retico.Il 21 e 23 luglio a Sanzeno.

Proseguono al Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non, a Sanzeno, gli appuntamenti estivi con l’archeologia proposti dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali e rivolti ad appassionati e curiosi di ogni età. Due le attività questa settimana per viaggiare nel tempo e conoscere come vivevano i nostri antenati: mercoledì 21 luglio, alle ore 10.30 e alle 15.30, è dedicato alle famiglie con bambini “Archeologi per un giorno”, un laboratorio per divertirsi sperimentando in prima persona il lavoro dell’archeologo. Venerdì 23 luglio alle ore 9.30, in collaborazione con l’ApT Val di Non, è in programma “Archeologia e natura in Val di Non: dai Reti agli Eremiti” archeotrekking con la guida di un’archeologa e un accompagnatore di territorio lungo la suggestiva passeggiata panoramica nella roccia che conduce al Santuario di San Romedio. L’iniziativa sarà ripetuta il 6 e 13 agosto e il 4 settembre. Informazioni e prenotazioni presso il museo tel. 0463 434125. Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul portale Trentino Cultura cultura.trentino.it/Temi/Archeologia.

Nel corso dell’estate il museo propone inoltre ulteriori laboratori e attività per famiglie: “MeMoRetico… cose, uomini e animali al museo” per scoprire attraverso il gioco alcune curiosità sui reperti esposti (24 luglio, 25 agosto, 19 settembre), “Quando il rame abbraccia lo stagno” per conoscere la tecnica dello sbalzo del rame (4 agosto), “Archeologi per un giorno” per sperimentare il lavoro dell’archeologo (11 agosto), “Storie di trame” per imparare le magie dell’intreccio e della tessitura (28 luglio e 18 agosto). “Benvenuti al Museo Retico!” è un momento di accoglienza che vede gli educatori museali incontrare i visitatori in piccoli gruppi e presentare le collezioni, rispondere a domande e soddisfare curiosità (24 luglio e 25 agosto). Per esplorare il museo in maniera giocosa basterà partecipare a “Dove sono gli animali?” utilizzando il kit per ricercare gli animali nascosti nel museo predisposto dagli educatori museali (28 agosto). Da non perdere il 31 luglio “Alla scoperta della Preistoria con Alfio Tomaselli” una giornata con laboratori di archeologia sperimentale dedicati alle tecniche di scheggiatura della selce e all’accensione del fuoco e il 6 agosto l’incontro con lo scrittore Mauro Neri che condurrà il pubblico nella macchina del tempo dell’archeologia trentina. Il museo si fa palcoscenico con gli spettacoli per famiglie “Torna a casa Zeus” a cura di TeatroE (7 agosto) e “Le fantastiche lezioni del Professor Scatoloni” di e con Nicola Sordo il 14 agosto. Sabato 21 agosto è in programma “All’idea di quel metallo“ giornata con laboratori di archeologia sperimentale dedicati alla fusione del bronzo. Non mancheranno le visite guidate “I Reti e le antiche genti della Val di Non” (7, 14 e 28 agosto).

Il programma:

21 luglio e 11 agosto ore 10.30 e ore 15.30

Archeologi per un giorno

Laboratorio per famiglie per sperimentare il lavoro dell’archeologo

23 luglio, 6 e 13 agosto, 4 settembre ore 9.30

Archeologia e natura in Val di Non: dai Reti agli Eremiti

Archeotrekking con la guida di un’archeologo e un accompagnatore di territorio.

Ritrovo presso il Museo Retico, visita guidata al museo, passeggiata panoramica nella roccia fino al Santuario di San Romedio e visita libera.

Prenotazione obbligatoria presso Museo Retico tel. 0463.434125 entro le ore 18 del giorno precedente. Partecipazione: ingresso al museo euro 2,50, gratuito con Guest Card Trentino, visita guidata al museo 2 euro, autobus navetta per il rientro a pagamento. Minimo 5 max 20 partecipanti. In collaborazione con ApT della Val di Non

24 luglio, 25 agosto dalle ore 10.30 alle ore 12

Benvenuti al Museo Retico!

Gli educatori museali incontrano i visitatori e presentano le collezioni del museo.

Le famiglie con bambini riceveranno in omaggio “Il diario del giovane archeologo”.

24 luglio, 25 agosto ore 15 e ore 16.30

MeMoRetico… cose, uomini e animali al museo

Laboratorio per famiglie per scoprire attraverso il gioco del memory alcune curiosità sui reperti esposti in museo.

28 luglio e 18 agosto ore 10.30 e ore 15.30

Storie di trame

Laboratorio per famiglie per scoprire le magie dell’intreccio e della tessitura

31 luglio ore 10.30, 14.30 e 16.30

Alla scoperta della Preistoria con Alfio Tomaselli

Giornata con laboratori di archeologia sperimentale dedicati alle tecniche di scheggiatura della selce e all’accensione del fuoco

4 agosto ore 10.30 e ore 15.30

Quando il rame abbraccia lo stagno

Laboratorio per famiglie per conoscere e sperimentare la tecnica dello sbalzo del rame

6 agosto ore 16

Benvenuti al Museo Retico! Interviene lo scrittore Mauro Neri che vi condurrà nella macchina del tempo dell’archeologia trentina.

Partecipazione gratuita previa prenotazione. Max 35 partecipanti.

7 e 14 agosto ore 10.30

28 agosto ore 15.30

I Reti e le antiche genti della Val di Non

Visita guidata

7 agosto ore 16

Torna a casa Zeus

Spettacolo teatrale per famiglie a cura di TeatroE

Partecipazione gratuita previa prenotazione. Max 35 partecipanti.

14 agosto ore 16.30

Le fantastiche lezioni del Professor Scatoloni

Spettacolo d’attore e di clownerie per famiglie di e con Nicola Sordo

Partecipazione gratuita previa prenotazione. Max 35 partecipanti.

21 agosto ore 10.30, 14.30 e 16.30

All’idea di quel metallo

Giornata con laboratori di archeologia sperimentale dedicati alla fusione del bronzo.

28 agosto dalle ore 10.30 alle ore 12

Dove sono gli animali?

Gli educatori museali incontrano i visitatori e presentano le collezioni del museo.

Ad ogni partecipante viene consegnato un kit per ricercare gli animali nascosti nel museo.

19 settembre Giornate Europee del Patrimonio

ore 14.30 I Reti e le antiche genti della Val di Non

Visita guidata gratuita

ore 16.30 MeMoRetico… cose, uomini e animali al museo

Laboratorio per famiglie per scoprire attraverso il gioco del memory alcune curiosità sui reperti esposti in museo

Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 331 6201376 entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa. Minimo 5 max 9 persone.

*

MUSEO RETICO

Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non

Via Rezia 87 , Sanzeno (Trento)

Tel. 0463 434125

[email protected]

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Orario

Dal 20 giugno al 10 settembre: da martedì a domenica ore 10-13 / 14-18

Dall’11 settembre al 31 ottobre e dal 1 marzo al 19 giugno: sabato, domenica e giorni festivi ore 14-18

Chiuso gennaio, febbraio, novembre, dicembre

Da marzo a giugno aperto per scuole e gruppi (minimo 10 persone) su prenotazione

Ingresso

intero € 3,50 ridotto € 2,50 gratuito fino ai 14 anni, con Trentino Guest Card e con Museum Pass