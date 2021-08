PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MOBILITÀ SOSTENIBILE: « CICLABILITÀ, TERMINATA LA POSA DI 350 NUOVI ARCHETTI PRESSO SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI »

Ciclabilità, terminata la posa di 350 nuovi archetti presso scuole e uffici pubblici. Andare a scuola o in ufficio in bicicletta e parcheggiarla in sicurezza: il Trentino incoraggia la mobilità sostenibile e tra le molte iniziative che vogliono consentire un maggiore uso della bicicletta sul nostro territorio, all’interno del progetto denominato “Il Trentino pedala per la mobilità sostenibile”, cofinanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, è prevista anche la posa di portabici appositamente progettati, in accordo con i 14 comuni trentini coinvolti in una proposta di ampio respiro, che interessa anche il bike sharing provinciale, i nuovi contabici e programmi di formazione nelle scuole.

La misura si sta concretizzando in questi mesi: è infatti da poco terminata la posa di 350 nuovi archetti in acciaio zincato e verniciato, che oltre alla funzionalità di parcheggiare in sicurezza la bicicletta senza alcun rischio di danneggiare il mezzo, aggiunge un incoraggiamento all’uso della stessa, attraverso delle frasi ‘motivazionali’ rivolte ai fruitori di questo semplice ma fondamentale servizio per la ciclabilità.

Sono duecento i nuovi portabici posati nella città di Trento, a fianco a luoghi come scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici, biblioteche e Commissariato del Governo; cinquanta gli archetti messi a disposizione dei cittadini a Rovereto e altri cento sparsi nei comuni dell’asta dell’Adige aderenti all’iniziativa: Aldeno, Besenello, Calliano, Isera, Lavis, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Terre d’Adige, Villa Lagarina e Volano.

Gli archetti tecnicamente sono stati progettati ad hoc dall’Ufficio Infrastrutture ciclopedonali della Pat per questi territori, ma rappresentano un modello che potrebbe essere replicato diffusamente. La posa è iniziata la scorsa primavera e sarà completata fra qualche settimana con l’installazione della segnaletica verticale. Il posizionamento è assolutamente compatibile con qualsiasi terreno, essendo possibile sia la modalità in posa fissa che quella rimovibile, utile per esempio su coperture carrabili o a blocchetti di porfido.