PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO: «ATTENZIONE AI TEMPORALI, LA PROTEZIONE CIVILE RACCOMANDA PRUDENZA»

12.20 - domenica 7 luglio 2024

Meteo: attenzione ai temporali.La protezione civile raccomanda prudenza. Prosegue la situazione di instabilità meteorologica sulla nostra provincia, dove le nubi si alternano a schiarite ed anche le prossime ore saranno caratterizzate da precipitazioni sparse. Meteotrentino ci dice che infiltrazioni di aria instabile favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali in moto verso nord – est. L’evoluzione del fenomeno è in corso pertanto c’è molta incertezza ma, localmente, potrebbe cadere molta pioggia in poco tempo. Non si escludono forti raffiche di vento e, soprattutto in montagna, grandine di piccole/medie dimensioni.

La raccomandazione come sempre è di essere molto prudenti facendo attenzione ai luoghi che si percorrono a piedi come pure con veicoli. In caso di necessità occorre cercare adeguato riparo.

Massima attenzione in particolare vicino ai corsi d’acqua, alle zone depresse e in presenza di rampe e versanti che potrebbero subire smottamenti. Si raccomanda inoltre di non sostare sotto alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici o strutture provvisorie con coperture o installazioni instabili.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito web: