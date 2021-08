PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO:« ALLERTA GIALLA IN TUTTO IL TERRITORIO, DALLE 16.00 DI OGGI LUNEDÌ 16/8 ALLE 8.00 DI DOMANI 17/8 »

Meteo: emesso un avviso di “Allerta ordinaria” (gialla).Dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 16 agosto 2021, alle ore 8:00 di domani, martedì 17 agosto 2021, su tutto il territorio provinciale.

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di “Allerta ordinaria” (gialla), dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 16 agosto 2021, alle ore 8:00 di domani, martedì 17 agosto 2021, su tutto il territorio provinciale. Oggi, specie al pomeriggio e sera, saranno molto probabili rovesci e temporali che localmente potranno essere anche molto intensi con grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

Oggi il passaggio di un fronte freddo da nordovest determinerà sulla nostra provincia un veloce ma significativo peggioramento. Da martedì ci sarà un rapido miglioramento con correnti nordoccidentali più fresche e moderatamente stabili. Oggi, specie al pomeriggio e sera, saranno dunque molto probabili rovesci e temporali che localmente potranno essere anche molto intensi con grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Entro la sera di oggi (lunedì) potrebbero cadere mediamente 5 – 30 millimetri di pioggia, ma su aree ristrette per effetto dei temporali si potrebbero avere anche 20 – 30 millimetri o più in poche decine di minuti. Le precipitazioni, a cominciare da ovest, tenderanno a cessare in serata o tarda serata quando i venti si disporranno da nord.

Si ritengono quindi possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 agosto 2021, criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide; grandine e fulminazioni.

Potranno esserci quindi disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.