PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: «TEMPORALI IN ARRIVO, DA DOMENICA 21 A MERCOLEDÌ 24 LUGLIO»

11.19 - domenica 21 luglio 2024

Temporali in arrivo. Dalle ore centrali di oggi, domenica 21 luglio 2024, e fino a mercoledì mattina, 24 luglio 2024, infiltrazioni di aria instabile favoriranno lo sviluppo di temporali localmente intensi: su aree ristrette, soprattutto al pomeriggio sera ed in montagna, potranno verificarsi precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandinate di piccole o al più medie dimensioni. Giovedì e venerdì pressione in aumento con bassa probabilità di precipitazioni.