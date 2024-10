PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: «PROTEZIONE CIVILE, COLONNA MOBILE IN AZIONE NELL’AREA DI BOLOGNA»

09.49 - domenica 20 ottobre 2024

Protezione civile: colonna mobile in azione nell’area di Bologna. Il maltempo di queste ultime ore ha causato numerosi problemi nella zona di Bologna dove questa mattina è arrivata una prima colonna mobile della Protezione civile trentina chiamata a dare man forte per gli interventi determinati da allagamenti e fuoriuscite di corsi d’acqua. Sono 19 fra vigili del fuoco permanenti e volontari, oltre che personale del Servizio prevenzione rischi, che si sono messi in viaggio alle prime ore del mattino.

La pioggia è caduta abbondantemente durante tutta la notte e fino alle 5 circa di questa mattina con precipitazioni che si sono concentrate dapprima sopra l’area di Bologna per poi spostarsi verso Modena. Le quattro squadre specialistiche partite da Trento saranno all’opera per pompare acqua da scantinati e strade. A dare loro manforte ci sarà un secondo contingente trentino: si tratta di altri 25 uomini la cui partenza è prevista in giornata.