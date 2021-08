PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « LA PERTURBAZIONE NON HA CAUSATO PARTICOLARI CRITICITÀ ALLA RETE DELLE STRADE STATALI E PROVINCIALI »

Maltempo, la situazione della viabilità sul territorio provinciale. La perturbazione che ha interessato l’intero territorio provinciale a partire dal pomeriggio di ieri e nella notte appena trascorsa non ha causato particolari criticità alla rete delle strade statali e provinciali. Il personale operaio del Servizio gestione strade è intervenuto per liberare le strade in seguito ad alcuni distacchi di sassi e alla caduta di rami dalle piante.

Si segnala inoltre la chiusura della strada provinciale 66 di Montagnaga, in prossimità del chilometro 2 circa per la caduta di alcune piante: la stessa strada è stata riaperta verso le ore 22 di ieri sera dopo l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Pergine prontamente intervenuti per liberare la carreggiata. La caduta di una pianta si è verificata anche lungo la strada provinciale 33, peraltro senza particolari disagi per la circolazione e già risolta.