PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: «ALLERTA GIALLA DA MARTEDÌ 8 OTTOBRE, FINO A MERCOLEDÌ 9»

14.51 - lunedì 7 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Maltempo, allerta gialla dalle 6 di martedì 8 ottobre. Allerta gialla della Protezione civile trentina per pericoli di natura idrogeologica e idraulica, in vista delle precipitazioni che interesseranno il territorio provinciale a partire dalla serata di oggi. L’allerta scatterà alle 6 di domani, martedì 8 ottobre 2024, e terminerà alle 14 di mercoledì. Sulla base delle previsioni e delle valutazioni effettuate, si ritengono possibili criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti, ma anche allagamenti, frane e colate rapide. L’invito alla popolazione è di porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere; evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, a conche e sottopassi, alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti. Va evitato infine di immettersi in aree, edifici o luoghi che possano presentare condizioni anomale o di pericolo.

Dalla serata di oggi, lunedì 7 ottobre, e fino al mattino di domani, martedì 8 ottobre 2024, sono attese precipitazioni deboli o al più moderate, soprattutto sui settori occidentali. Dalle ore centrali di domani alle prime ore di mercoledì, sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, più intense ed anche a carattere temporalesco al pomeriggio sera di martedì. Secondo Meteotrentino, entro le prime ore di mercoledì sono attese cumulate di pioggia mediamente di 50 – 80 millimetri ma su alcuni settori, soprattutto a Sud e nelle zone di stau, con possibili accumuli superiori a 100 – 120 millimetri. La quota neve sarà generalmente oltre i 2.700 metri circa o localmente sotto. I venti meridionali tenderanno ad intensificare e risulteranno forti o molto forti soprattutto in montagna (raffiche superiori a 90 chilometri orari in montagna nelle zone esposte) e al pomeriggio sera di martedì. Mercoledì è previsto il temporaneo esaurimento delle precipitazioni, che tuttavia riprenderanno dalla sera e soprattutto giovedì 10 ottobre.