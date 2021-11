PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “LIFE IP PREPAIR“: « OGGI E DOMANI IN CITTÀ IL DECIMO MEETING DEL PROGETTO EUROPEO, PER RIDURRE L’INQUINAMENTO NEL NORD ITALIA E SLOVENIA »

11:13 - 23/11/2021

Oggi e domani a Trento il X meeting del progetto europeo per ridurre l’inquinamento atmosferico nel Nord Italia e in Slovenia.

Progetto Europeo LIFE IP PREPAIR: proseguono le attività per la tutela della qualità dell’aria

Oggi e domani si svolge a Trento il decimo meeting del progetto europeo LIFE IP PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR); circa un centinaio i referenti provenienti dalle Regioni e dalle Agenzie ambientali del Nord Italia e della Slovenia che parteciperanno e discuteranno dell’avanzamento del progetto.

Nel corso del meeting sono in programma incontri tematici nei quali verranno discusse nel dettaglio le azioni di progetto che coinvolgono la Provincia, ovvero l’Assessorato all’urbanistica, ambiente e cooperazione e le due strutture APPA e APRIE, in qualità di responsabile delle azioni sui temi chiave della combustione domestica della biomassa, dell’efficienza energetica degli edifici e della mobilità elettrica. Verrà analizzato quanto compiuto rispetto agli impegni presi con la Commissione europea e realizzata un’attenta pianificazione delle prossime azioni.

Il progetto PREPAIR ha l’obiettivo di mettere in campo azioni coordinate ed integrate per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio che comprende il Bacino Padano e la Slovenia, grazie al coinvolgimento di 18 partner appartenenti al territorio di interesse.

La struttura di riferimento per la Provincia autonoma di Trento è l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), in stretta collaborazione con l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE).

APPA è coinvolta in azioni relative alla riduzione delle emissioni da combustione domestica della biomassa legnosa, alla messa a punto di strumenti e modelli comuni per la valutazione della qualità dell’aria a scala di Bacino Padano, alla diffusione degli Acquisti Pubblici Verdi e in attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole. APRIE cura le iniziative sull’efficienza energetica e nello specifico la riqualificazione di edifici pubblici, condomini e piccole-medie imprese, e iniziative volte alla diffusione della mobilità elettrica.