PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LASINO: « UNA NUOVA AREA LUDICO SPORTIVA A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ, REALIZZATA DAI LAVORATORI DEL PROGETTONE »

A Lasino una nuova area ludico sportiva a disposizione della comunità.Realizzata dai lavoratori del Progettone.

Grande festa per la comunità di Lasino dove è stata inaugurata, alla presenza del sindaco e dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, la nuova area ludico sportiva della scuola materna, realizzata dai lavoratori del Progettone, per conto del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA).

Dopo aver realizzato, attraverso la Società Cooperativa Consorzio Lavoro Ambiente, il giardino che circonda la scuola materna, SOVA, in collaborazione con il Comune di Madruzzo, ha provveduto alla realizzazione di un campo da basket, di un campo da calcetto e di un’area skate, un vero e proprio centro sovra comunale per le attività sportive, che sarà aperto a tutti.

L’assessore allo sviluppo economico, accompagnato dal dirigente Maurizio Mezzanotte, ha ricordato l’importanza strategica di SOVA, una struttura ben organizzata, capace di integrare la progettualità dei comuni, valorizzandone l’ambiente e la bellezza del territorio e dunque anche la vocazione turistica. Senza dimenticare l’opportunità lavorativa che questi progetti forniscono a diversi lavoratori che hanno così la possibilità di prestare un servizio, prezioso e molto apprezzato, in favore della collettività.