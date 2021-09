PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INTIMIDAZIONI A PRESIDENTE MUSUMECI: FUGATTI, « LA SOLIDARIETÀ DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DELLA COMUNITÀ, IL GOVERNATORE ERA STATO NOSTRO OSPITE IL 27/8 »

Il governatore era stato in Trentino lo scorso 27 agosto. Intimidazioni al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, la solidarietà del presidente Fugatti

La vicinanza e la solidarietà della Giunta provinciale e della comunità trentina è stata espressa oggi dal presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti al governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, non appena appreso del grave atto di intimidazione di cui è stato oggetto. La Giunta della Provincia autonoma di Trento condanna con fermezza questo gesto di odio auspicando che i responsabili siano al più presto assicurati alla giustizia. Proprio ieri, durante la Giornata dell’Autonomia, il presidente Musumeci era intervenuto con un messaggio di saluto registrato in occasione della sua visita in Trentino, lo scorso 27 agosto.

Sono fatti preoccupanti, evidenzia il presidente Fugatti, che devono farci capire l’importanza di lavorare ed impegnarci, al di là delle diverse posizioni, per costruire quel clima di dialogo e di confronto in cui devono operare le istituzioni democratiche del nostro Paese.