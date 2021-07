PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO FUGATTI – AMBASCIATORE KICKER: « FOCUS SU COLLABORAZIONE CON L’AUSTRIA NELL’ÀMBITO ECONOMICO-COMMERCIALE E DELLA RICERCA »

Collaborazione Trentino-Austria: incontro tra il presidente Fugatti e l’ambasciatore Kickert. Le iniziative di collaborazione fra Trentino e Austria, in particolare nell’ambito economico-commerciale e della ricerca – all’interno dell’Euregio e non solo – sono stati al centro del cordiale e proficuo incontro tra il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’ambasciatore d’Austria Jan Kickert, da poco insediatosi in Italia.

La visita ufficiale è avvenuta alla presenza del console generale d’Austria a Milano Clemens Mantl e dell’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi, oltre che dei dirigenti Marilena Defrancesco e Raffaele Farella. I rappresentanti istituzionali si sono soffermati sulle problematiche legate al traffico veicolare ed hanno concordato la necessità di sfruttare il potenziale disponibile per garantire il trasferimento da gomma a rotaia in particolare per quanto riguarda il trasporto merci. Al termine dell’incontro, il presidente Fugatti ha conferito all’ambasciatore Kickert il Sigillo dell’Aquila di San Venceslao, anche in ragione della sua prima visita ufficiale in Trentino.