PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL SALUTO DI FUGATTI AL QUESTORE IMPROTA, «GRAZIE PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO»

16.16 - sabato 28 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il grazie di Fugatti al Questore Maurizio Improta. “Grazie per l’impegno dimostrato e per la capacità di porsi in relazione con le istituzioni locali instaurando collaborazioni preziose”: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha rivolto questo ringraziamento al Questore di Trento Maurizio Improta ricevendolo presso il palazzo della Provincia per la visita di commiato.

Il dottor Improta lascerà a giorni il capoluogo trentino dopo due anni di incarico per andare a Roma come responsabile dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza, il dottor Improta è nato a Napoli ed è laureato in giurisprudenza. Durante la carriera ha svolto numerosi incarichi in diverse sedi. Con decorrenza 1° agosto 2022 il Capo della Polizia gli aveva conferito l’incarico di Questore di Trento. Ora lascia il posto al dirigente della Polizia di Stato Fabrizio Mancini.

Durante il colloquio si è fatto riferimento, attingendo alla cronaca, ai principali e più attuali temi che riguardano la sicurezza e la legalità in Trentino.

“In Trentino – ha aggiunto Fugatti – è ancora solido il senso di legalità. Nonostante questo è importante che si collabori ad ogni livello per rispondere alla richiesta di sicurezza che arriva dalla comunità. Sicurezza che è il prodotto di attività sinergiche. Sono certo che la fruttuosa collaborazione in essere proseguirà anche con il nuovo Questore”.

L’incontro ha offerto l’opportunità di ricordare l’importante attività operativa della Polizia di Stato riferita a questi due anni in cui il Trentino ha vissuto anche eventi di grande visibilità.

“Auguro al dottor Improta – questo il commento del presidente Fugatti – di aggiungere alla già importante carriera successi e soddisfazioni professionali nei nuovi incarichi che andrà a ricoprire e lo invito a tornare a trovarci in Trentino”.