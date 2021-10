PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GREEN PASS – VENERDÌ 15/10: « SUL SITO DI TRENTINO TRASPORTI AGGIORNATE LE CORSE SOSPESE, DOVUTE ALLA CERTIFICAZIONE VERDE »

Misure organizzative per l’entrata in vigore dell’obbligo. Trentino Trasporti aggiorna sul proprio sito le corse sospese dovute alla certificazione Green pass.

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di possedere il Green pass Covid_19 nell’ambito dell’attività lavorativa.

Anche il personale di Trentino trasporti S.p.A., impiegato nell’erogazione del servizio di trasporto, potrà risultare assente, pertanto si comunica a tutta la clientela che a partire da tale data e per alcune settimane treni, bus e funivie potrebbero subire interruzioni.

Trentino trasporti S.p.A. sta riorganizzando il servizio e si impegnerà a garantire una programmazione il più efficace possibile in ragione del proprio organico in servizio di giorno in giorno.

L’azienda promuove una campagna informativa al fine di limitare il disagio ai propri clienti.

La campagna informativa

A partire dalle ore 15.00 di giovedì 14 ottobre 2021:

sul sito web di Trentino Trasporti: www.trentinotrasporti.it

direttamente alla pagina www.trentinotrasporti.it/corsesospese saranno pubblicati gli elenchi di corse autobus, treni e funivia sicuramente soppresse il giorno successivo.

La pagina sarà costantemente aggiornata ogni giorno alle ore 15:00 per il giorno seguente.

Il link sarà pubblicizzato utilizzando anche i propri canali social che si invita a consultare:

Twitter https://twitter.com/ttrasporti

Facebook https://www.facebook.com/trentinotrasportiesercizio/

Si consiglia inoltre di verificare sempre la regolarità del servizio utilizzando la APP “Muoversi in Trentino”: la APP è disponibile per le differenti piattaforme:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tndigit.mit&hl=en_US&gl=US

Apple: https://apps.apple.com/it/app/muoversi-in-trentino/id1485541806

La corsa autobus non effettuata verrà visualizzata con la dicitura “Dati in tempo reale non disponibili”.

Misure preventive di contenimento

Quale misura preventiva di contenimento per recuperare turni autista necessari a sopperire mancanza di personale nel corso delle giornate feriali, la società si vede costretta a interrompere in via precauzionale e temporanea il servizio extraurbano su tutto il territorio provinciale e il servizio urbano dell’Alto Garda nelle giornate di:

Domenica 17 ottobre 2021

Domenica 24 ottobre 2021

In aggiunta si avvisa che le corse sostitutive della Funivia Trento Sardagna non saranno garantite.

Pur non potendo escludere ulteriori disagi dovuti alla situazione contingente, la società si scusa in anticipo con la propria clientela e la invita a consultare preventivamente giorno per giorno i canali informativi aziendali.