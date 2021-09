PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GREEN PASS: « PER I GENITORI CHE ACCOMPAGNANO I FIGLI A SCUOLA, SI ATTENDE IL TESTO UFFICIALE DEL GOVERNO »

Green pass per i genitori che accompagnano i figli a scuola: massima attenzione alle esigenze delle famiglie. Si attende il testo ufficiale del Governo.

Lunedì primo giorno di scuola in Trentino e dal nuovo decreto governativo è emerso che anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare i propri figli dovranno essere muniti di green pass. Un provvedimento che riguarda, in particolar modo, i bambini più piccoli.

Al riguardo, l’Assessorato all’istruzione della Provincia autonoma di Trento ricorda che al momento non è ancora arrivato il testo ufficiale del nuovo decreto che sarà recepito nei prossimi giorni da una specifica ordinanza provinciale, che terrà conto dei tempi organizzativi necessari per dare corretta applicazione alle disposizioni di legge in via di predisposizione.

L’Assessore provinciale precisa, tuttavia, che l’indicazione, al fine di garantire un corretto avvio dell’anno scolastico, è di tenere in considerazione quelle che sono le esigenze di accompagnamento delle famiglie degli alunni più piccoli. E questo sarà la linea di recepimento dell’ordinanza.