PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI CARNIVORI: «ORSO, IN PAGANELLA NESSUNA AZIONE DI DISSUASIONE»

19.16 - domenica 10 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orso, in Paganella nessuna azione di dissuasione. Nessun nuovo “caso” orso in Trentino. Gli ultimi due episodi riguardano il contatto con automobili in Valle dei Laghi e Paganella, di cui è stata data puntualmente notizia nei giorni scorsi. Lo precisa il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, smentendo categoricamente alcune voci circolate nelle ultime ore.

Non è vero, dunque, che il Corpo forestale abbia dovuto mettere in atto azioni di dissuasione a Fai della Paganella, poiché alle autorità non è stata segnalata la presenza di orsi nei centri abitati, e pertanto non risulta che l’episodio sia mai avvenuto. “Dispiace dunque leggere di episodi frutto di fantasia, di cui sinceramente la nostra comunità non ha bisogno” osserva l’assessore provinciale alle foreste con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni.

L’Amministrazione provinciale non tiene “nascosti episodi preoccupanti alla popolazione”, ma continua a dedicare la massima attenzione rispetto alla gestione dei grandi carnivori sul territorio, garantendo massima trasparenza rispetto agli episodi di cronaca e disponibilità a condividere le informazioni in proprio possesso.

La popolazione è invitata a segnalare eventuali avvistamenti di grandi carnivori alle Stazioni forestali. Per emergenze va invece contattato il numero unico di emergenza 1-1-2. I corretti comportamenti da seguire nelle aree frequentate dall’orso sono riportate sul sito grandicarnivoiri.provincia.tn.it , dove tra le altre cose è disponibile anche la mappa che indica la posizione degli esemplari muniti di radicollare.