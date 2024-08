PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA AUTONOMIA: «IL 5/9 LA RICORRENZA ISTITUZIONALE, FIRMA DELL’ACCORDO DE GASPERI – GRUBER»

18.50 - venerdì 30 agosto 2024



Giornata dell’Autonomia, le iniziative. Il 5 settembre la ricorrenza istituzionale, giorno della firma dell’accordo De Gasperi – Gruber.

Ricorre il 5 settembre la Giornata dell’Autonomia, data che ricorda la firma dello storico accordo, avvenuto nel 1946, fra Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Un atto alla base della speciale autonomia del Trentino, e del vicino Alto Adige, e che ben rappresenta il significato dell’essere comunità autonoma, terra di frontiera ma anche territorio di dialogo e convivenza, di tutela dei diritti delle minoranze.

Anche quest’anno è in programma una cerimonia ufficiale, moderata dal capo ufficio Stampa della Provincia, Giampaolo Pedrotti, che si aprirà alle 17 presso la Sala Depero, al piano terra del Palazzo provinciale, con intermezzo musicale a cura degli studenti del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda.

Sono previsti gli interventi del presidente del Consiglio Claudio Soini, del presidente del Consiglio delle autonomie locali Paride Gianmoena, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, nonché la lectio magistralis della professoressa di Diritto presso l’Università di Innsbruck Esther Happacher dedicato a “L’Autonomia nel prisma delle relazioni transfrontaliere”. Al termine della cerimonia si terrà il conferimento dell’onorificenza Aquila di San Venceslao da parte del Presidente della Provincia autonoma di Trento a Giorgio Postal.

Fra le iniziative del 5 settembre anche la mostra “Alcide De Gasperi. Album di casa”, promossa dalla Presidenza del Consiglio provinciale in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino e Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, oltre alla presentazione di “PatStories competenze” il nuovo format dell’esposizione permanente “La Provincia si racconta”.

Alcide De Gasperi. Album di casa

Inaugurazione: 5 settembre ad ore 15.30 a Palazzo Trentini. La mostra è aperta dal 5 settembre al 4 ottobre dalle ore 9 alle 18 con ingresso libero. Nei sabati mattina di questo periodo alle ore 10.30 sono previste le visite guidate.

La Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino e Fondazione Trentina Alcide De Gasperi promuove il grande statista colto nel contesto intimo e familiare, come già dice il titolo dell’esposizione. Molte le immagini particolari, come De Gasperi ritratto a un anno di età, De Gasperi con le sue bambine nella casa in val di Sella, ma anche a Roma. E il presidente del Consiglio dei Ministri con la moglie Francesca Romani in viaggio di nozze, il premier democristiano durante lo storico viaggio del 1947 negli Stati Uniti, quando ottenne uno straordinario sostegno finanziario alla ripresa postbellica del nostro Paese. Figlio, marito, padre e nonno: un itinerario intimo su De Gasperi.

Esposizione permanente “La Provincia si racconta”

Presentazione nuovo format “PatStories competenze”: 5 settembre alle ore 11. Al termine della presentazione si terrà una visita guidata aperta alla cittadinanza. L’esposizione permanente “La Provincia si racconta”, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, ha l’obiettivo di “raccontare” la storia, il presente e il futuro dell’istituzione Provincia autonoma di Trento. Il percorso, suddiviso in diverse postazioni e installazioni, interessa il piano rialzato della sede di Piazza Dante, partendo dall’ingresso principale e arrivando all’atrio Winkler.

“La Provincia si racconta”, propone con le sue installazioni una pluralità di contenuti e linguaggi fornendo al visitatore l’opportunità di percorrere 50 anni di storia dell’autonomia attraverso lo sviluppo delle competenze acquisite con il Secondo Statuto del 1972. Elemento centrale dell’esposizione e del “racconto” sono le testimonianze delle donne e degli uomini che lavorano e hanno lavorato in Provincia, nei vari enti e settori che ne compongono il sistema e che costituiscono un mosaico di storie personali che intrecciano la storia più generale dell’istituzione.

L’esposizione è stata recentemente aggiornata e integrata: è stato infatti realizzato un nuovo format audiovisivo intitolato “PatStories competenze”, i cui primi episodi sono dedicati all’urbanistica, alla tutela e alla salvaguardia delle minoranze, al lavoro, ai trasporti e alla protezione civile. Il 5 settembre alle ore 11 l’assessore con delega alla promozione dell’autonomia Simone Marchiori presenterà le novità, al termine è in programma una visita guidata, aperta a tutti.