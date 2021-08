PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA AUTONOMIA: « DOMENICA 5 SETTEMBRE LA CERIMONIA UFFICIALE, IN SALA DEPERO »

Giornata dell’Autonomia: domenica 5 settembre la cerimonia ufficiale in Sala Depero.

Ogni anno il 5 settembre, data in cui Alcide De Gasperi e Karl Gruber firmarono gli accordi di Parigi, il Trentino celebra la propria speciale Autonomia. La cerimonia ufficiale si terrà domenica 5 settembre, alle ore 11.00, in Sala Depero, presso il Palazzo della Provincia. Interverranno il presidente del Consiglio provinciale, il presidente del Consiglio delle autonomie locali e il presidente della Provincia autonoma di Trento, mentre il professor Fulvio Cortese terrà una lectio dal titolo: “Autonomia e buona amministrazione: l’attualità di un nesso imprescindibile”.

Nel corso della cerimonia ci sarà, inoltre, il conferimento dell’onorificenza dell’Aquila di San Venceslao a Sandro Lombardi, commissario del Governo per la provincia di Trento. Per ragioni legate alla pandemia l’evento non sarà aperto al pubblico.

Come sempre sono previste delle visite guidate ai palazzi istituzionali dell’Autonomia: Palazzo Trentini – sede del Consiglio provinciale – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e al Palazzo della Provincia dalle 15.00 alle 18.00. Le visite guidate sono consentite solo con Green pass e previa prenotazione, inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero 0461 494612.

Non necessitano di prenotazione, invece, le visite allo “Spazio De Gasperi” di Palazzo Thun in via Belenzani che sarà aperto dalle 9.00 alle 18.00.