PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GDF – VISITA COMMIATO: « FUGATTI HA RINGRAZIATO IL GENERALE MACCANI PER L’IMPEGNO MESSO IN CAMPO IN QUESTI ANNI, NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ »

Visita di commiato in Provincia. Il generale Ivano Maccani lascia il comando regionale della Guardia di Finanza. Visita di commiato oggi in Provincia per il generale Ivano Maccani, comandante regionale della Guardia di Finanza per il Trentino – Alto Adige, che lascia l’incarico, assunto nel 2017, per un’altra destinazione.

Nel salutarlo, il presidente della Giunta provinciale, lo ha ringraziato per l’impegno messo in campo in questi anni nel contrasto alla criminalità e per l’ampia collaborazione, sempre molto fattiva, con le istituzioni locali.

Fra i risultati più importanti di questa collaborazione la firma, nel 2020, di un protocollo di collaborazione per la tutela dell’economia legale attraverso la lotta al commercio di prodotti contraffatti e pericolosi ed il contrasto al lavoro nero o irregolare, all’abusivismo commerciale ed ai tentativi di infiltrazione della criminalità economico – finanziaria.

Il protocollo, caso unico a livello nazionale, ha coinvolto istituzioni pubbliche e private, come sindacati, associazioni di categoria, d’imprese e di consumatori e consorzi di produttori del Trentino. Un’iniziativa che ha dimostrato una notevole unità a tutti i livelli istituzionali e associativi, su una tematica molto importante per l’intera collettività.